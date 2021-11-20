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Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

#Yangın#Çocuk#Gaziantep

Gaziantep’te Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından penceredeki demir korkuluklar kesilerek kurtarıldı.

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İddiaya göre, 2 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Suriye uyruklu Halit ve İymet Assani çifti markete alışveriş yapmaya gitti. Bu sırada evde sobadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

Yangın sırasında evde yalnız olan ve yaşları 3 ile 9 arasında değişen Ahmet, Emel ve Muhammet Assani evde mahsur kaldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan çocukları kurtarmak için pencerenin demir korkuluklarını keserek çocukları kurtardı. Kurtarılan çocuklar ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay anı ise, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

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#Yangın#Çocuk#Gaziantep

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