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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Yangında mahsur kalan 17 kişiyi itfaiye ve vatandaşlar kurtardı

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Yangında mahsur kalan 17 kişiyi itfaiye ve vatandaşlar kurtardı
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NEVŞEHİR'de, 2 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan aralarında çocuklarında bulunduğu Irak uyruklu 17 kişi, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karasoku Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında bulunan kömürlükte çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Duman kaplayan binada yaşayan Irak uyruklu 17 kişi mahsur kaldı. Mahalledeki vatandaşlar, itfaiyeye haber verip yardıma koştu. Mahalle sakinleri, 2'nci kattaki çocukları pencerelerin demir korkuluklarına tırmanarak tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de mahsur kalan diğer kişileri itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. 17 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangında mahsur kalan 17 kişiyi itfaiye ve vatandaşlar kurtardı

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