Yangın teyakkuzu

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Bursa’da, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, İl Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonu tarafından, 30 Haziran ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

ATLILAR DEVRİYEDE

Bursa Valiliği’nden önceki gün yapılan açıklamada, “Kent genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında mangal vb. ateşli piknik yapılması 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır” denildi. Valiliğin kararıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü, Uludağ’ın etekleri ile kent merkezinde piknik yapılan orman sahasında aldığı önlemleri artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, ‘Papatya’, ‘Canberk’, ‘Ogeda’ ve ‘Sancak’ isimli özel eğitimli atlarla Nilüfer ilçesinde bulunan Atatürk Kent Ormanı’nda devriye gezip piknik alanlarında piknik yapanları, ateş yakmamaları konusunda uyardı. Vatandaşlardan şüpheli durumlarda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları da istendi.

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ÖZEL HAREKÂT SAHADA

Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri de Uludağ’ın eteklerinde dronla havadan denetim yaptı. Ormanda devriye gezen ekipler, dürbünle de kontrol gerçekleştirdi. Ormana yürüyüş, kamp ve piknik için gelenler ise ekipler tarafından geri çevrildi. Ekipler, yangın riski bitene kadar sahadaki denetimlerini sürdürecek. Kurallara uymayan kişiler hakkında “Kabahatler Kanunu’na muhalefet” suçundan işlem yapılacak.