Yanardağ iddianamesi kabul edildi

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Mahkeme, Yanardağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yanardağ’ın, ‘örgüt liderini siyasi mahkûm olarak değerlendiren ve rehine olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu’ iddia edilmişti.

10.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

‘Terör örgütü propagandası yapma’, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 1.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis cezası istenen Yanardağ 4 Ekim 2023 günü hâkim karşısına çıkacak.