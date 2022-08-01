Yanan ormanlık alanlara koruma sözü

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CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Bakan Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge vererek şu soruları yöneltti:

“On binlerce hektar orman alanı yandı. Yanan çok geniş alanların yeniden orman haline gelmesi ekosistem ve geleceğimiz için yaşamsal önemdedir. Ayrıca yanan alanların, yasal düzenlemelerle ormanlık alandan çıkarılması ya da turizm yatırımlarına dönüştürülmesi gibi tehlikelere karşı korunması büyük önem taşımaktadır. 28 Temmuz - 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yanan ormanlık alanlardaki ağaçlandırma çalışmaları için neler yapılmıştır? Sahadaki son durum nedir? Yanan on binlerce orman alanına bugüne kadar Bakanlığınız tarafından dikilen fidan sayısı, türleri ve hektar alanı ne kadardır? Ağaçlandırma kampanyalarında sağlanan katkı nelerdir? Orman yangınlarıyla kazanıldığı düşünülen sahaların, turizm yatırımlarına dönüştüğü iddiaları doğru mudur?”

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25 MİLYON FİDAN DİKİMİ

Bakan Kirişçi, önergeye verdiği yanıtta orman yangınlarına ilişkin olarak özetle şunları kaydetti:

“Yangından zarar görmüş tüm alanlarda yeniden ormanlaştırma kapsamında yapılacak çalışmalar planlanmıştır. Ekim, dikim, tohum takviyesi vb. yöntemlerle çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 14 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla yanan orman alanlarına 25 milyon adet fidan dikimi ile yaklaşık 200 ton tohum takviyesi işi yapılmıştır.

78 MİLYON LİRA TOPLANDI

Adana, Antalya, Isparta Orman Bölge Müdürlükleri’nde yanan orman alanlarında 75 bin adet fidan dikilmiştir. Adana, Antalya, Mersin, Muğla Orman Bölge Müdürlükleri’nde yanan orman sahalarının ağaçlandırılması maksadıyla yapılan ‘ağaçlandırma kampanyalarında’ yaklaşık 78 milyon 409 bin TL toplanmış olup yaklaşık 807 bin fidan dikilerek, 82 bin 700 kilogram kızılçam ve karaçam tohumu toprakla buluşturulmuştur.

TURİZME DÖNÜŞTÜRME SÖZ KONUSU DEĞİL

Anayasamızın 169’uncu maddesi’nde; yanan alanların tekrar ağaçlandırılarak orman oluşturulacağı hüküm altına alınmış olup bu alanların turizme dönüştürülmesi söz konusu değildir. Orman sınırları dışına çıkartılan alan bulunmamaktadır. 7 Ocak 2021 tarihli yönetmelik kapsamında ise son 20 yılda 1669.64 hektar alan Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Buna karşılık Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden 4 bin 200 hektar Hazine arazisi orman tesis etmek üzere tahsis edilmiştir.”