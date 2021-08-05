Yanan alanlar turizme açılamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin orman yangınları başta olmak üzere gündemdeki önemli konularla ilgili sorularına şu yanıtları verdi: “187 yangından şu anda 15 yangın devam ediyor. Bütün bunlarla beraber 15 noktada devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Örneğin burada şu anda ülkemizin önemli işadamlarından birkaçının sahibi olduğu termik santral var ki bu santral adeta yanma tehdidiyle karşı karşıya. Bunu söndürebilmek için aşırı bir rüzgar durumu söz konusu olmazsa göndermek kolay olacak.

YALAN TERÖRÜ ESTİRİLİYOR

Bu ülkede muhalefet ayrı türlü sizinle mücadele içinde. “Burada niye uçak yok, helikopterler yok” gibi böyle bir yalan terörü estiriliyor. Burada 16 uçak var. Bugün gelenlerle bu 20’ye çıktı. 52 helikopter var hep bunlar devrede çalışıyor 9 İHA, yine 850 arazöz var, bunlar da çalışıyor fakat ben burada bir şeyi açıklamak istiyorum. Devlet olarak görevimiz birinci derecede tarım, orman, hayvancılık yani bütün bu ormanların bakımı, ıslahı ve işte bu tür yangınlar olduğu zaman yangınların söndürülmesi birinci derece bizim sorumluluğumuz ama yerleşim bölgelerindeki yangınların sorumluluk kimin, o da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır.

BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDA

Bunlar ‘hayır bizim sorumluluğumuz yok’ diyemezler. Açsınlar Yerel Yönetimler Yasasını iyice incelesinler. Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz kaçamak yapmak yok. Çünkü zaman kaybına tahammülümüz yok. Hemen evini bul, evine yerleş, kiranı biz ödeyeceğiz. Bunu yaparken 50 bin liralık evin donanımı için sana destek vereceğiz. YAŞ’ta yeri olan Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız siz gelmeyin, buradaki arkadaşlarla devam ederiz dedik. Bu arkadaşlarım benim 8 gündür tamamen bölgedeler...

DİKEY MİMARİYE KARŞIYIM

(Ormanların yapılaşmaya açılacağı ve THK uçakları iddiası) Bay Kemal’e benim vereceğim bir cümlelik cevap var. O da şu benim Kültür ve Turizm Bakanıma vermiş olduğum böyle bir yetki kesinlikle yok. Burada kendisi müddei olarak dürüstse bunu ispat etmesi lazım. Ne Başbakanlık döneminde ne Cumhurbaşkanlığı döneminde Kültür ve Turizm Bakanıma verdiğim böyle bir şey yok. Ormanlar yansın buralarda biz beton yığını binalar inşa edelim haşa. Benim her zaman ben dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen bir insanım. Betona nasıl olur da sahip çıkarım. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.

Orman yangını olur da canlılar yanmaz mı? Biz hemen tedbirleri aldık. Biz bütün canlıların sahiplerine bu canlılar kadar ödemelerini yapacağız, bunun da çalışmalarını yine valilerimize talimatını verdik, anında bu işi bitireceğiz.”

CİĞERLERİMİZİ YAKANLARIN CİĞERİNİ YAKACAĞIZ

(Yangınlarda sabotaj iddiaları) Burada böyle bir endişe başından itibaren hep taşıdık. Tutuklananların ailesinde PKK’ya iltisaklı olanları tespit ettik. Ciğerlerimiz yanıyor, bizim ciğerimizi yakanların tabi ki ciğerini yakacağız.

(THK uçakları) Bu uçakların durumu nedir? Bunlar adeta pert olmuş vaziyette. Bunlarla 2019’dan itibaren anlaşma sağlanamıyor. Onun için bu yıl THK yangın söndürme ihalesine katılır inşallah ancak daha uygun fiyat teklif eden şirket almış vaziyette. 13 helikopterlik kısmı THK tarafından kazanılmış. Biz bu sene farklı bir adım attık. Ruslarla anlaşma yoluna gittik. Onlardan uçak kiralamak yoluyla bir adım attık. Şu anda o uçaklarla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu sayıyı daha da arttırma durumumuz olacak. Bir de çok amaçlı bu uçaklardan var. Çok amaçlı olanlardan alma durumumuz olabilir. Sikorsky ve Couger’lar var onlara gece görüşü imkanı getirme çalışmalarımız var. Onlara sepet takma suretiyle o Sikorsky’ler söndürme işleminde kullanma düşüncemiz var.

EKONOMİDE YÜZDE 7 BÜYÜMEYİ YAKALAYACAĞIZ

“Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir.

Ne olacak hashtag açacaklarmış, ne yapacaksanız yapın ya biz dimdik ayaktayız. Yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil, artık güçlü bir Türkiye var. Güvendikleri dağlara da kar yağdı. Birçok sanatçı ben katılmıyorum dedi.

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