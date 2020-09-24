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DHA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 18:44 | Son Güncelleme:

Yamaç paraşütüyle uçarken bağlamasıyla Neşet Ertaş'ın türküsünü söyledi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yunus Koşar, yamaç paraşütüyle uçuş yaparken bağlamasıyla 1700 metre yükseklikte Neşet Ertaş'ın, 'Çiçekler Ekiliyor' türküsünü seslendirdi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Yunus Koşar, Muğla'nın Fethiye İlçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı. Pilotun kullandığı yamaç paraşütü 1700 metreye çıkan Koşar, havada Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş'ın, 'Çiçekler Ekiliyor' türküsünü bağlamasını çalarak seslendirdi. 

Havada yamaç paraşütü ile uçuş yaparken türkü seslendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Yunus Koşar, Yıllardır bağlama çalıyorum, mesleğimin dışında bu işi hobi olarak yapıyorum. Bu  yıl üstadımız Neşat Ertaş'ı ölümünün 8'inci yılında anmak için yıllık iznimde böyle bir şey yapmak istedim. Sosyal medya hesabıma koyarak dinleyicilerin beğenisine sunuyorum dedi.

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