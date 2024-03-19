Yamaç paraşütü düştü akademisyen öldü

Haberin Devamı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilgisayar programcılığı bölümü öğretim görevlisi Şenergin, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Şenergin, kurtarılamadı. Şenergin’in 10 yıldır yamaç paraşütü yaptığı öğrenildi. Kazanın ise havada seyir halindeyken ters rüzgarın şiddetli esmesi sonucu olduğu iddia edildi. Şenergin’in cenazesi Zağnos Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlileri, öğrencileri, elektrik mühendisi arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.