×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yamaç paraşütü düştü akademisyen öldü

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Edremit#Yamaç Paraşütü
Yamaç paraşütü düştü akademisyen öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 07:00

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde, yamaç paraşütü ile uçuş yapan Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin (57), kontrolünü kaybederek Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarındaki kayalıklara düştü.

Haberin Devamı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilgisayar programcılığı bölümü öğretim görevlisi Şenergin, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Şenergin, kurtarılamadı. Şenergin’in 10 yıldır yamaç paraşütü yaptığı öğrenildi. Kazanın ise havada seyir halindeyken ters rüzgarın şiddetli esmesi sonucu olduğu iddia edildi. Şenergin’in cenazesi Zağnos Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlileri, öğrencileri, elektrik mühendisi arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Edremit#Yamaç Paraşütü

BAKMADAN GEÇME!