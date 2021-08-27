MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYalova'daki yangın 2 saatte kontrol altına alındı
GeriGündem Yalova'daki yangın 2 saatte kontrol altına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA)
Haber Giriş: 27.08.2021 - 08:07 | Son Güncelleme:

Yalova'daki yangın 2 saatte kontrol altına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yalova'daki yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Yalova Kirazlı Sanayi'nde bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yalova il merkezi Kirazlı Sanayi mevkiinde bulunan çöp depolama alanında dün gece saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kısa zamanda yayıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi