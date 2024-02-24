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Yalova'da emekli öğretmen Doğan Sadioğlu çöp evde ölü bulundu

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#Yalova#Öğretmen#Çöp Ev
Yalovada emekli öğretmen Doğan Sadioğlu çöp evde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 16:25

Yalova'da bir daireden kötü kokuların gelmesi üzerine eve giren polis ekipleri, çöp yığınları arasında daire sahibi emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun (83) cansız bedenini buldu.

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Rüstempaşa Mahallesi İsmet Acar Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katından kötü koku gelmesi üzerine apartmanda yaşayanlar durumu polise bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen polis ekiplerine binadakiler dairede emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun yaşadığını, kendisinden 15 gündür haber alamadıklarını söyledi. Sadioğlu'nun çöp topladığı öğrenildi.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile eve giren polisler, Doğan Sadioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Doğan Sadioğlu'nun cenazesi, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin incelemesinin ardından belediye ekipleri dairede bulunan çöpleri temizlemek için çalışmaya başladı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

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#Yalova#Öğretmen#Çöp Ev

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