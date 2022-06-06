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Yalova'da 30 kaçak göçmen yakalandı

#Yalova#Altınova#Göçmen
Yalovada 30 kaçak göçmen yakalandı

Yalova’da kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca kasanın üzerini kapatan brandayı kesip atlayarak ormana kaçan Afganistan ve Irak uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların kamyondan atlayıp kaçtıkları anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, önceki gün Altınova ilçesinde meydana geldi. İstanbul- İzmir otoyolu Tavşanlı beldesi mevkisinde arızalanan kamyon yol ortasında durdu. Kamyonun kasasında yolculuk yapan kaçak göçmenler, brandayı kesip kasadan atlayarak otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçtı. O anlar, bir yolcu otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş devriye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalara polis ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalarda 30 kaçak göçmen yakalandı.

Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

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#Yalova#Altınova#Göçmen

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