Yalova açıklarında deprem! Uzman isim yorumladı: ‘Marmara’nın hareketliliğini artırdığını gösteriyor’

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi Yalova açıklarında saat 09.21'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,71 kilometre olarak açıklanırken, sarsıntı İstanbul, Bursa ve çevre şehirlerde hissedildi.



Yaşanan depremin Marmara Denizi’nde normal bir deprem olduğunu söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun iki büyük kolu var. Bunların biri kuzeyden geçen kol, diğeri İznik Gölü’nün güneyinden Gemlik Körfezi’ne bağlanan güney kol. Yaşanan deprem bu iki kolun ortasında Yalova açıklarında oldu. Küçük bir deprem diyebilirim. Bu deprem sonrası büyük bir deprem olur demek zor. Ancak bölgede yakın zamanda olan depremler Marmara’nın hareketliliğini artırdığını gösteriyor” dedi.



3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ KÜÇÜK BİR DEPREMİN HİSSEDİLMESİ NORMAL Mİ?



Yaşanan deprem küçük ölçekli olmasına rağmen sosyal medyada çok fazla hissedildiğine dair yorumlar yapıldı. Peki 3,5 büyüklüğündeki bir deprem belirgin bir şekilde hissedilebilir mi?



Bu soruma “6 Şubat depremleri sonrası tüm Türkiye'de depreme karşı ekstra bir duyarlılık oluştu” cevabını veren Prof. Dr. Pampal, şu bilgilerin altını çizdi:



-- Normalde 3,5 büyüklüğündeki bir depremi hissetmek zordur. Bu büyüklükteki bir depremi örneğin üç-dört katlı bir binada oturuyorsanız hissetmeniz neredeyse imkansızdır. 10-15 katlı bir binada oturuyorsanız ise binanın en üst katında yaşayanlar çok az hissedebilir.



-- Bu da oluşan deprem dalgalarının yeri harekete geçirdikten sonra binada oluşturduğu hareketle ilgili… Binalarda yukarı doğru dalgalanma biraz artıyor. Hissedenlerin büyük çoğunluğu bu şekilde hissetmiş olabilir.





İSTANBUL’U ETKİLEYECEK OLAN FAY: ORTA MARMARA FAYI



MARMARA’NIN GÜNEYİ DE ÇOK HAREKETLİ

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bir bölümünün 17 Ağustos 1999’da Yalova'nın kuzeyine kadar kırıldığına değinen Prof. Dr. Pampal, büyük deprem potansiyeline sahip faylara dair şu önemli bilgileri paylaştı:Bazı araştırmacıların bu fay üzerinde yaşanacak depremin büyüklüğünü (6,8-6,9) biraz aşağı doğru çektiğini de söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal,ifadelerini kullandı.Son iki-üç aydır Marmara’daki hareketlik güneyde daha aktif şekilde devam ediyor. Örneğin Geçtiğimiz aralık ayında Gemlik Körfezi'nde 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Şubat ayında ise Çanakkale ve çevresinde bir günde 35’ten fazla küçük deprem meydana geldi.“Güney kol, Sakarya Gölyaka civarından başlıyor, Pamukova, İznik, Gemlik, Bandırma ve Erdek’ten bir diresek çizip Biga’dan geçiyor ve Edremit Körfezi’ne uzanıyor" diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal şu bilgileri paylaştı: