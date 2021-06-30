‘Yalan haber ulusal güvenlik sorunudur’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun buradaki konuşmasında şunları söyledi:

DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRİR

“Hakikate dayalı habercilik demokrasiyi güçlendirirken, çarpıtma ve yalan üzerine kurulu habercilik demokrasiye büyük zararlar vermektedir. Gazeteciliğin en temel ilkesi olan 5N1K kuralının bile bir kenara atılıp, habercilik adı altında algı operasyonu ya da tetikçilik yapılabildiğini görüyoruz. Yalan habere dayanan bu kara düzen, toplumsal huzurumuzu açıkça tehdit ettiği için bir ulusal güvenlik sorunu olarak görülmelidir.”

HUZURU TEHDİT EDİYOR

Hakikatin çarpıtılmasının son örneğinin “Katarlılara Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi” ve “Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar” başlıklı yalan haberlerde görüldüğünü aktaran Altun, şöyle devam etti:

“İnternetin doğası gereği bu yalan haber hızla yayıldı. Başka birçok internet sitesi, bu provokatif haberi, olduğu gibi kopyalayıp kullandı. Ana muhalefetin genel başkanı da bu yalanın peşine takıldı. Haberi yapan internet sitesi ancak 27 saat sonra döndü ve ‘Biz yanlış yapmışız, özür dileriz’ dedi. Ama muhalefet mensupları, hiçbir şekilde özür dilemeyerek kafalarını kuma gömmeyi sürdürdü.

‘Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar’ başlıklı yalan haberi yapan internet sitesi de yalanda ne kadar ileri gidebildiğini bize gösterdi. İnternet gazeteciliği bağlamında, yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu hepimiz biliyoruz.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara