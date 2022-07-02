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Yakıldığında canlıydı canavarca katledildi

#Pınar Gültekin#Muğla#Mahkeme
Yakıldığında canlıydı canavarca katledildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’ya verilen haksız tahrik indirimine ve kardeşi Mertcan Avcı’nın beraatine itiraz etmişti. Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün’ün itiraz gerekçeleri ortaya çıktı. İşte o itirazın detayları...

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Türkiye’yi dehşete düşüren Pınar Gültekin cinayetinde, mahkemenin verdiği karar istinafa taşınmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itirazın detayları da belli oldu. Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün, Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdiği gerekçeli itiraz başvurusunda, mahkeme kararına neden itiraz ettiğini şu detaylarla anlattı:

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EZİYET ÇEKTİREREK

Adli Tıp Kurumu’nun raporu, Pınar Gültekin yakıldığında hayatta olduğunu gösteriyordu. Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’i yakarak öldürdüğü tespit edilmiş olmasına rağmen ceza ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan verilmedi.

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ŞANTAJ ŞİKAYETİ YOK

Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin’in banka hesabına 8 Ocak 2019 ile 2 Temmuz 2020 tarihleri arasında 54 kez para yatırdığı tespit edildi. HTS kayıtlarına göre 3 Ocak 2019 günü aralarında sürekli ve yoğun sayılabilecek bir iletişim oldu. Cemal Metin Avcı, Pınar’ın aralarındaki ilişkiyi eşine ve çevresine anlatacağını söyleyerek tehditle para istediğini, uygunsuz görüntülerini çekerek kendisine şantaj yaptığını iddia etti. Ancak Cemal Metin Avcı’nın, Pınar Gültekin’in tehdit ve şantajlarıyla ilgili adli mercilere yaptığı herhangi bir başvurusu bulunmadığı ortaya çıktı.

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ÇELİŞKİLİ SAVUNMA YAPTI

Haksız tahrikten faydalanmak isteyen Cemal Metin Avcı sürekli değişen ve çelişen savunmalar yaptı. Mahkemenin Pınar’ın yaptığını kabul ettiği tehdit ve şantaj eylemleri ile Cemal Metin Avcı’nın öldürme eylemi arasında açık bir oransızlık bulunuyor.

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KARDEŞİ BİLMİYOR OLAMAZ

Cemal Metin Avcı bağ evine götürdüğü Pınar Gültekin’i darp ederek etkisiz hale getirdikten sonra bir demir varilin içerisine koyup, benzin istasyonundan aldığı benzinle yaktı. Daha sonra kardeşi Mertcan Avcı’yı saat 19.00 sıralarında olay yerine çağırdı. Mertcan Avcı olay yerine geldiğinde varildeki yangın devam ediyordu. Mertcan Avcı kendi beyanına göre 1-1.5 saat olay yerinde tek başına kaldı. Yangını sonlandıracak, Cemal Metin Avcı’yı engelleyecek hiçbir eylemde bulunmadı.

SUÇA İŞTİRAK ETTİ

İfadesinde varilde ne yakıldığını görmediğini ve bununla ilgilenmediğini anlatan Mertcan Avcı’nın, “Ağabeyim varilde bozulmuş kokoreçleri yaktığını söyledi. Bunu hiç sorgulamadım” sözlerine itibar edildi ve beraat kararı verildi. Oysa ki Mertcan Avcı’nın, ağabeyi Cemal Metin Avcı’nın canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçuna iştirak ettiği tespit edilmişti.

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#Pınar Gültekin#Muğla#Mahkeme

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