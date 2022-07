Yunanistan tatbikatları iptal ediyor: Atina, Biden’ın F-16 desteğini tartışıyor

Haberin Devamı

Yunan Kathimerini gazetesi, ABD ve NATO’nun telkinleri doğrultusunda Atina yönetiminin yaz ayları boyunca Ege’de geniş çaplı askeri tatbikatlar yapılmamasını öngören “Yılmaz-Papulyas mutabakatı”na (1988 yılında dönemin dışişleri bakanları Karolos Papulyas ve Mesut Yılmaz tarafından imzalanan ilk güven arttırıcı önlemler paketini içeren mutabakat) uygun hareket edeceğini öne sürdü. Gazete, doğu Ege’deki adacıklar ile bunların çevresinde planlanan küçük çaplı eğitim faaliyetlerinin bile iptal ettiğini aktardı.

MİÇOTAKİS HAK VERDİ



Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in önceki gün NATO zirvesi sonunda düzenlediği basın toplantısında Türkiye’ye yönelik sert ifadeler kullanmaktan kaçınması dikkat çekti. “Türkiye’nin terör yüzünden ağır bedeller ödediğini” dile getiren Miçotakis, “Bunu açıkça söyleyebilirim. Kürt örgütleri kaynaklı terör olaylarıyla ilgili Türkiye’nin makul, haklı gerekçeleri var” dedi. Miçotakis, bu yaz, 2020’deki Oruç Reis krizi sırasında ortaya çıkan gerginliğin tekrarlanmayacağına inandığını da belirtti. Yunanistan Başbakanı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme niyetini açıkça belirtirken Erdoğan, “NATO Zirvesi’nde tüm liderlerin ‘Aracı olalım, Yunanistan’la bir araya getirelim’ yaklaşımı oldu. ‘Kusura bakmayın şimdilik ayıracak vaktimiz yok’ dedik” ifadelerini kullanmıştı.

YUNAN LOBİSİ ŞOKTA



Miçotakis, ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satmak istemesine dair “Yunan hükümetinin işi Yunanistan’ın caydırıcılığını güçledirmek. Ben de bunu yapıyorum” demekle yetindi. Ancak satış için Amerikan Kongresi’nin onayının gerektiğine işaret etti. Biden’ın kararından hayal kırıklığına uğrayan ABD’deki Yunan lobisi ise Kongre’yi etkilemek için harekete geçti bile. Amerikan Kongresi’nin Yunan asıllı Cumhuriyetçi milletvekilleri Gas Bilirakis ile Nicole Malliotakis, F-16 satışını engellemek için çalışacaklarını söylediler. İkili ortak açıklamalarında, “Yunan Başbakanı Miçotakis mayıs ayındaki Washington ziyaretinde, ABD’nin satacağı her silahın Türkiye tarafından Doğu Akdeniz’deki ülkelere şantaj için kullanılacağı uyarısında bulunmuştu. Türkiye’ye silah satışına karşıyız ve Kongre’deki meslektaşlarımızla bu endişelerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

ÇİPRAS'TAN MİÇOTAKİS'E: TÜRKİYE İSTEDİĞİ HER ŞEYİ ALDI

Yunanistan’da ana muhalefet partisi SYRIZA’nın lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, Madrid’de Yunan tezlerinin, “Napolyon’un 1815’teki Waterloo bozgununa benzer” bir yenilgiye uğradığını söyledi. Çipras, “Türkiye istediği her şeyi aldı. Yunanistan’ın ABD’ye her şeyi verdiği sırada Başkan Biden, Türkiye’ye F-16 satma niyetini açıkladı. Batı, Madrid’de Türkiye’ye topyekûn destek verdi” dedi.



Türkiye’deki muhalefet partilerinin, NATO zirvesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdikleri sorulduğunda “Türkiye’deki muhalefetin güvenirliği yok” iddiasında bulunan Çipras, “Muhalefetin, Türkiye’de iç tüketim uğruna ne dediğine mi, yoksa Madrid’de neler olduğu ile ilgili gerçeklere mi bakacağız? Yunan hükümeti, zirveden memnun olduğunu söylüyor. Ne için memnun, açıklasın” diye konuştu. Çipras, “Yunanistan, Madrid’de ağır bir yenilgiye uğradı. Ben başbakan olsaydım, bu yenilgiden sonra Madrid’den yaya dönerdim. Miçotakis, ülkeyi yenilgiden yenilgiye sürükleyen tehlikeli bir dış politika izliyor. Her yenilgiden sonra da yeni silah siparişi açıklıyor. İflasın eşiğine geldiğimiz günleri çabuk unuttuk” ifadesini kullandı.