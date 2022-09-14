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Yakalandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... DEAŞ’lı teröristin ifadesine CNN TÜRK ulaştı

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#Terör#DEAŞ#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 09:28

Türkiye'de yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı mahkemece “Anayasayı ihlal" suçundan tutuklanmıştı. DEAŞ'lı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin ifadesine CNN TÜRK Muhabiri Ceylan Sever ulaşırken detayları canlı yayında anlattı.

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DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, bugün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Al Sumaidai, "Anayasayı ihlal (Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs)" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

CNN TÜRK Muhabiri Ceylan Sever, DEAŞ'lı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin ifadesi ile ilgili şu detayları paylaştı:

Eylemsel hiçbir şeyi kabul etmedi. Sadece üstü düzey bürokratik işler yaptığını söyledi.
Ayrıca sözde Adalet Bakanlığı ve kadılık yaptığını belirtirken Bağdadi ile irtibatının da olduğunu söyledi. Örgüte küserek ve bağlantısını kopararak Türkiye’ye geldiğini anlattı.

Yakalandığını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... DEAŞ’lı teröristin ifadesine CNN TÜRK ulaştı

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.

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#Terör#DEAŞ#Terörist

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