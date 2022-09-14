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DEAŞ’ın ‘kare ası’na adım adım takip

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#DEAŞ#Abu Zeyd#Türkiye
DEAŞ’ın ‘kare ası’na adım adım takip
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakalandığını duyurduğu DEAŞ’ın en önemli isimlerinden Abu Zeyd (Üstad Zeyd) kod isimli Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin polis tarafından İstanbul’da adım adım takip edildiği görüntüler ortaya çıktı.

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Yaklaşık 6 ay önce DEAŞ’ın sözde adalet bakanı olan Sumaidai’nin Türkiye’de olduğunu belirlendi. DEAŞ’ın öldürülen lideri Bağdadi’nin hocası da olan Sumaidai’nin izi Sarıyer’de bulundu. Sakalını kesip, peruk ve gözlük takarak kılık değiştiren teröristin her hareketi kayıt altına alındı.

MASKEYLE ALIŞVERİŞE

Kayıtlara göre, Sumaidai tanınmadığından emin olduğu için oldukça rahat hareket etmeye başladı. Maske takıp, alış veriş yaptı. Yakalanmayacağından oldukça emin olduğu gözlenen Sumaidai, düzenlenen operasyonda polisleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

DEAŞ’ın ‘kare ası’na adım adım takip

KANLI EYLEMLERİN FETVACISI

En kanlı eylemlerin fetvalarını verdiği bilinen Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin adı BM Güvenlik Konseyi’ndeki raporlarda da yer alıyor. Raporlarda Kureyşi kod adıyla tanıtılan yeni liderin Sumaidai olabileceği belirtiliyor.

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DEAŞ’ın ‘kare ası’na adım adım takip

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#DEAŞ#Abu Zeyd#Türkiye

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