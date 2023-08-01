Yakalanan FETÃ–cÃ¼ eski polisten kÃ¼stah sÃ¶zler: Geri dÃ¶neceÄŸiz

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Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, 7 yÄ±ldÄ±r aranan gÃ¶revinden ihraÃ§ 1'inci sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Arif Oktay Eser'in yerini tespit etti. Kendisini gizlemek iÃ§in sÃ¼rekli kÄ±lÄ±k ve adres deÄŸiÅŸtiren, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nda gizlilik kurallarÄ±na dikkat eden Eser, polisin uzun sÃ¼ren takibi sonucu yakalandÄ±.

ÃœZERÄ°NDE FETÃ–'NÃœN SÄ°MGESÄ° 1 DOLAR Ã‡IKTI

Eser'in Ã¼zerinde sahte kimlik ve pasaport, yÃ¼klÃ¼ miktarda dÃ¶viz, FETÃ– simgesi olarak bilinen 1 dolar, Ã§ok sayÄ±da cep telefonu, diz Ã¼stÃ¼ bilgisayarÄ±, powerbank, ÅŸarj aleti, ilk yardÄ±m malzemesi ele geÃ§irildi. Firari ÅŸÃ¼pheli, kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boÅŸuna uÄŸraÅŸÄ±yorsunuz, biz geri dÃ¶neceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. ÅžÃ¼phelinin, Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi'nde sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.

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