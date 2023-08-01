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İYİ Partili isimden itiraf: Kılıçdaroğlu'na içim el vermeyerek oy verdim

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#Kemal Kılıçdaroğlu#İYİ Parti#Nebi Hatipoğlu
İYİ Partili isimden itiraf: Kılıçdaroğluna içim el vermeyerek oy verdim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 11:13

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından CHP'de ve altılı masada krizler devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, telefonla katıldığı bir canlı yayın programında 7'li koalisyonun hezimetiyle sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" dedi.

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Daha önce İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP ile ittifak yapmalı çağrısında bulunan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, katıldığı bir canlı yayın programındaki Kılıçdaroğlu itirafı dikkat çekti.

"İHRAÇ EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yarkadaş'ın yönelttiği "Önümüzdeki günlerde partiden ihraç edileceğiniz yönünde Ankara kulislerinde bir iddia var, ihraç edilirseniz AK Parti'ye mi MHP'ye mi geçersiniz bağımsız olarak mı siyasete devam edeceksiniz?" soruyu Hatipoğlu "Kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle durum olursa bakacağız. Kendi genel başkanımla, Kürşad Bey ile de görüştüm." diyerek yanıtladı.

İYİ Partili isimden itiraf: Kılıçdaroğluna içim el vermeyerek oy verdim

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"İÇİM EL VERMEYE VERMEYE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM"

Yarkadaş'ın "Kemal Bey için oy istediniz mi, Kemal Beye oy verdiniz mi?" sorusuna "Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk.

Mitinge katılamadım. İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim." cevabını verdi.

İYİ Partili isimden itiraf: Kılıçdaroğluna içim el vermeyerek oy verdim

Kaybedelin seçinin ardından 6'lı masada tartışmalar devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" dedi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#İYİ Parti#Nebi Hatipoğlu

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