Yağmur yağdı böyle oldu

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İstanbul’da etkili olan yağışla Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Bayraklı Caddesi’nde dün 12.30 sıralarında Yasin Türkoğlu idaresindeki kamyonet, İSKİ’nin çalışma yaptığı yolun çökmesi sonucu içine düştü. Çukura düşen mobilya taşıyan kamyonet, olay yerine çağrılan kepçe yardımı ile çıkarıldı. Kamyonette hasar oluşurken, yolun büyük bir kısmında çökme meydana geldi.

Bağcılar Bağlar Osman Paşa Caddesi’nde de yollar su altında kaldı. Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla su çekildi.





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Küçükçekmece’de sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli bir çocuk ve kadınlar zor anlar yaşadı. Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir pazarı da su bastı. Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme meydana geldi.

Ataşehir’de ise D-100 Karayolu bağlantı noktasında bulunan bir sokak su altında kaldı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığındı. Sağanak yağışın etkisini kaybetmesinin ardından, yağmur yerini güneşe bıraktı.