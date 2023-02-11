Yağmacılara sert müdahale

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TÜRKİYE, depremzedelere destek için tek yürek olurken bir yandan da deprem bölgesinde mağazalara, evlere, dükkanlara, yardım TIR’larına yönelik yağmacılar ve hırsızlar ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, olağanüstü hal ilan edilen bölgede hırsızlık ve yağmaya karşı denetimleri arttırdı. Vatandaşların da suçüstü yakaladıkları yağmacı ve hırsızlara yönelik sert tepkileri sosyal medyada geniş yer aldı.



POLİSE TESLİM ETTİLER



Hatay’ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde alışveriş merkezlerinin olduğu İstiklal Caddesi’nde bir kişinin hasarlı mağazalara girip çıktığı dikkati çekti. Arama kurtarma görevlileri ve gönüllüleri tarafından yakalanan şüpheliye bölgede işyerleri zarar gören esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi. Kurtarma ekipleri, “Biz can derdindeyken sen hırsızlık peşindesin” diye tepki gösterdiği şüpheliyi 500 metre uzaklıktaki polis ekiplerine teslim etmeye götürdü. Bu sırada toplanan vatandaşlar, şüpheliye saldırmak istedi. Bölgede görev yapan askerler ile polis ekipleri, şüpheliyi uzaklaştırarak gözaltına aldı. İstanbul’dan Antakya’ya kurtarma çalışmasına katılmak üzere gelen gönüllü Nurullah Meşeli, “Bir mağazadan çıktığını görmüş arkadaşlar. Yakalayıp müdahale ettiler. Polisler de oradaydı. Üzerinden bir şeyler çıkmış, çantasına koymuş. İnsanın kalbinde art niyet varsa herkes yapar. Komşunuz bile yapar. Biraz uyanık olalım dirayetli olalım” diye konuştu.



20 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Hatay’da Adana Emniyet Müdürlüğü’nden görevlendirilen özel harekat polisleri, enkazlarda hırsızlık girişiminde bulunduğu belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ekipler, Osmaniye’den kamyonetle geldiği belirlenen ve yıkılan binaların arasında araştırma yaptığı tespit edilen 20 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



BOŞ BİNALARA GİRDİLER



Adana’da ise Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve çarşı mahalle bekçileri, depremi fırsat bilerek boş binalara giren Abdulrezak D., Ahmet K., Mehmet Ü., Hakim D., İsmail K. ve Yakup K. isimli hırsızları çaldıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı.

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MARKET TALAN EDİLDİ

Birçok dükkanın camlarını ve kapısını kırarak içeri giren yağmacılar ne bulduysalar aldılar. Yağmalama anlarına ait cep telefonu kamerası görüntülerini sosyal medyada birçok kullanıcı kınayarak paylaştı. Görüntülerde gıda, hijyen gibi zorunlu ihtiyaç ürünlerinin dışında halı, kilim, televizyon, elektrikli bisiklet, cep telefonu gibi eşyaların yağmacılar tarafından kimi zaman market arabalarında kimi zaman da ellerine alarak götürdükleri görülüyor.

TIR'LARIN ÖNÜNÜ KESTİLER

Hatay’daki depremzedelere yardım malzemesi taşıyan bir TIR yolda önü kesilerek durdurulmak istendi. TIR sürücü tarafından kameraya kaydedilen yol kesme anında yağmacılar sürücüye “Öncekini indirdik seni de indiririz. Ya seve seve...” diyerek araçtan indirmeye çalıştı.

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‘YAĞMACILARA ACIMASIZ OLACAĞIZ’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, deprem bölgesi Adana’da yağma olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamasında “Milyonlarca insanımız etkilendi. Tabii ki eksiklerimiz var. Ama bütün gayretle seferberlik edilerek önceliğimiz canlarımızı kurtarmak, yaralılarımızı tedavi etmek. Evlerine giremeyen insanlarımız var. Onların barınma, gıda ihtiyaçları için çalışıyoruz. Yağma olayları karşısında açık ve net söylüyorum son derece acımasız olacağız. Böyle bir felaket söz konusuyken bu yağma işine girişenleri uyarıyoruz. Hayatları boyunca utançla yaşarlar. Gereken tedbirleri alıyoruz buna rağmen girişimler olduğunda son derece kararlı davranacağımızın bilinmesini istiyorum” diye konuştu. (İHA)

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ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

ADALET Bakanlığı, deprem bölgesinde yaşanan hırsızlık olaylarında derhal fiziki ortamda soruşturma başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Yazıda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturmaların gecikmeksizin fiziki ortamda yapılması istendi. Yazıda, bir suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren Cumhuriyet savcısının doğrudan doğruya veya emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaparak suçla ilgili olarak soruşturma yürütmesi gerektiği vurgulandı. (Oya ARMUTÇU / ANKARA)





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POLİS-GÖREVLİ KIYAFETİYLE BOŞ EVLERDE HIRSIZLIK

deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta enkaz altında binlerce insan var ama kentin çeşitli yerlerinde hırsızlık olayları da hızla artıyor. Depremi fırsat bilen vicdansızlar, arama kurtarma ekibi, yardım görevlisi ve polis kıyafeti giyerek hırsızlığa çıkıyor. Boşaltılan evlere giren hırsızlar, ziynet eşyası ve para arıyor. Ayrıca, televizyon gibi çeşitli elektronik aletleri de götürüyorlar. Hırsızlık olaylarının ardından Maraş çevresinde polis ekipleri ve mahalle bekçileri devriye görevini sıklaştırdı. Çevre illerden takviye kuvvet getirilerek, önlemler artırıldı. Neredeyse her saniye telsizlerine hırsızlık alarmı geldiğini belirten güvenlik güçleri, “Yerin altındakileri bıraktık, hırsız peşine düştük. Enkazdan çıkarma faaliyetlerine yardım ediyorduk ama şimdi hırsızların peşindeyiz” dedi. DEPREM bölgesi Kahramanmaraş’ta enkaz altında binlerce insan var ama kentin çeşitli yerlerinde hırsızlık olayları da hızla artıyor. Depremi fırsat bilen vicdansızlar, arama kurtarma ekibi, yardım görevlisi ve polis kıyafeti giyerek hırsızlığa çıkıyor. Boşaltılan evlere giren hırsızlar, ziynet eşyası ve para arıyor. Ayrıca, televizyon gibi çeşitli elektronik aletleri de götürüyorlar. Hırsızlık olaylarının ardından Maraş çevresinde polis ekipleri ve mahalle bekçileri devriye görevini sıklaştırdı. Çevre illerden takviye kuvvet getirilerek, önlemler artırıldı. Neredeyse her saniye telsizlerine hırsızlık alarmı geldiğini belirten güvenlik güçleri, “Yerin altındakileri bıraktık, hırsız peşine düştük. Enkazdan çıkarma faaliyetlerine yardım ediyorduk ama şimdi hırsızların peşindeyiz” dedi. (Selçuk BÖKE - Mert Gökhan KOÇ / KAHRAMANMARAŞ)