Yağışlar yüzde 254 arttı siyah harita yeşile döndü

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Türkiye geneli nisan ayı yağışları, normalinin (1991-2020) ve geçen yıl nisan ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. 2023 yılı nisan ayı yağışı metrekareye 86.8 kilogram oldu, 57.5 kilogram olan normaline göre yüzde 51 arttı, 24.5 kilogram olan geçen yıl nisan ayına göre ise yüzde 254 oranında yükseldi.

KARADENİZ’DE 63 YILIN REKORU

Tüm bölgelerde genel olarak yağışlar normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgesel en fazla artış yüzde 82 ile Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kaydedildi. Karadeniz bölgesi nisan ayı yağışları, son 63 yılın en yüksek seviyesinde oldu. İl geneli en fazla yağış 165.7 kilogram ile Bingöl’de görülürken, Kırklareli son 63, Edirne ise son 41 yılın en yüksek nisan ayı yağışını aldı. Kuraklık analizlerine göre ise uzun yıllar sonra ilk defa Türkiye haritası büyük değişim gösterdi. Ağırlıklı siyah ve kahverengi tonlardan oluşan harita, yeşil ve mavi renklere büründü.