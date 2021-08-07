Yağış geliyor... Nihayet

Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik, yurdun büyük bölümünde yağmurların başlayacağı müjdesini verdi. Cengiz Çelik Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu: “Bugünden itibaren yağmurlar başlıyor. Kuzey kesimlerde kuvvetli olmakla birlikte, Güneydoğu ve kıyı Ege hariç yurdun büyük bölümünde yağmurlar gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde görülecek. Bu yağışlı sistemle birlikte, özellikle kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerine düşecek. Bugün Akdeniz Bölgesi’nin tamamı yarın ise Doğu Akdeniz Bölgesi’nde sağanak yağışlar göreceğiz. Bu yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşerken nem oranlarında artış başlayacak. Bu meteorolojik parametreler yangınların kontrol altına alınmasında olumlu etki yapacaktır.

NEM DE OLUMLU KATKI YAPACAK

Hafta sonunda rüzgârın zaman zaman denizden esmesinin de etkisiyle Akdeniz kıyı şeridinde nispi nemde yükseliş olacak. Bu da yangın bölgeleri için olumlu bir gelişme. Pazartesiden sonra Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda önümüzdeki hafta boyunca yağışlar devam edecek. Yine pazartesi gününden itibaren batı bölgelerimizde sıcaklıklar 2-4 derece artacak. Bugün Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yarın ise Orta Karadeniz’de yine kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde dolu yağışı dahil yağışlar çok kuvvetli olacak.”

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