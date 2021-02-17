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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Wilders’in Erdoğan paylaşımına soruşturma

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Wilders’in Erdoğan paylaşımına soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Geert Wilders hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle ’Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlattı.

Hollanda’da İslam karşıtı açıklamalarıyla bilinen aşırı sağcı Wilders, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında, sosyal medya hesabından fotoğraf ve yazılı hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu paylaşımlar nedeniyle Wilders hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, “Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders’in 15 Şubat 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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