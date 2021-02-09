WhatsApp müdürü yaktı

Edirne Meriç’teki devlet hastanesinde hizmetli memur olarak görev yapan Halil Bozkır, hastane müdürü Hasan Dedeler’in WhatsApp mesajıyla kendisinden 10 bin TL rüşvet istediğini iddia ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Edirne Valiliği ve il sağlık müdürlüğüne başvuru yaptı. Şikâyet dilekçesinde; rüşvet talebinin kent merkezine tayin edilmesi için yaptığı başvuru ile başladığını ileri süren Bozkır, Dedeler’den 5 günlük idari izin talep ettiğini, bu izinlerin onaylandığını fakat izinli olduğu günlerde hakkında tutanak tutulduğunu söyledi. Tutanakların iptal edilmesi karşılığında da kendisinden para istendiğini belirten Bozkır, şu iddiaları gündeme taşımıştı:

“Aynı gün hastane müdürü bana WhatsApp mesajında ‘Halil tutanak tutturmuş hakkında Armağan Hoca (Başhekim). Sana soruşturma açılacak’ yazdı. Ben de kendisinden idari izin aldığımı hatırlattım. ‘Armağan Hoca’yı arasam mı’ diye yanıt verdim. O da bana ‘Hoca ile konuşuyorum şu an senin işini nasıl çözeriz diye’ cevabı verdi.”

‘10 BİN TL ATEŞLE’

Rüşvet talebinin bu yazışmanın sonunda yapıldığını iddia eden Bozkır, müfettişlere Dedeler’in cep telefonundan atıldığı iddia edilen mesajların ekran görüntüsü ve arama kayıtlarını delil olarak sunarak şu bilgileri aktardı: “Bir süre sonra ‘Armağan Hoca ile konuştum. Halil, bu iş biraz maliyetli. Salı günü Meriç’e gel, bana 10 bin TL ateşle. Yarısını Armağan Hoca’ya vereyim. Bu iş büyümeden kapansın. Büyürse sıkıntıya girersin. Gelirken de bana vişne suyu ile JB viski al, küçük şişe’ şeklindeki WhatsApp mesajı geldi. Mesaja yanıt vermedim. Bunun üzerine beni defalarca telefonla aradı. Sonra mesajları sildi. Ben de konuyu yetkili birimlere aktardım.”

Hürriyet’e konuşan Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, “Savcılığa intikal eden bir konunun detayları hakkında bilgi veremem ancak biz söz konusu personeli görevden aldık. İddiaların araştırılmasına yönelik süreç devam ediyor” dedi.

HÜRRİYET DUYURMUŞTU



