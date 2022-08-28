Vurma beni: Av izni verilen hayvanlar için 120 bin imza

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Merkez Av Komisyonu kararıyla, aralarında nesli tehlikede ve koruma altında bulunan elmabaş patka ve üveyiğin de bulunduğu toplam 29 kuş ve 5 memeli türüyle ilgili av izni verilen sezon, 20 Ağustos’ta başladı. Dağkeçisi, karaca gibi birçok memeli türün de bölgelere göre ihaleyle avlanmasına ayrıca izin verilen süreçte, ülke genelindeki 253 sivil toplum örgütü avcılığın tamamen yasaklanması çağrısıyla imza kampanyası yaptı. Change.org.tr üzerinden başlatılan kampanyaya 120 binden fazla kişi imza atıp destek verdi. ‘Vurma Beni’ sloganıyla sürdürülen imza kampanyasında 253 sivil toplum örgütü adına, ilgili kamu kurumlarına ulaştırılmak üzere bir dilekçe hazırlandı.

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BU BİR SPOR OLAMAZ

Dilekçedeki açıklamada, başka bir canlıyı öldürmenin sporu, turizmi, hobisi ve ihalesinin olamayacağı belirtilerek “Bu dünya üzerindeki yaşamı paylaştığımız öbür canlılardan bahsediyoruz, onlar uzak ve yakın komşularımız. Komşularımızı birer rakam ve kotaya indirgeyen Merkez Av Komisyonu’na da kararlarına da karşı çıkıyoruz” denildi. Ayrıca geçen yılki kararın iptali için Doğa Derneği tarafından Danıştay’a açılan dava devam ediyor.