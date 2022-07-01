Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Vitrinde kedi-köpek satışına son

#Kedi#Köpek#Satış
Vitrinde kedi-köpek satışına son

Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle petshop’larda sergilenerek hayvan satışı yapılması 14 Temmuz’dan itibaren yasaklanacak. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden ve katalog ile yapılacak. 

Haberin Devamı

RESMİ Gazete’de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile birlikte 14 Temmuz 2022’den itibaren evcil hayvan satışları petshop’larda yapılmayacak. Ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan işyerlerinde kedi ve köpek türleri bulundurulamayacak. Satışlar, internet üzerinden katalogdan yapılacak. Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından sahibine teslim edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, kendisinin de hayvanların görsel olarak küçük alanlarda tutulup satılmasına üzüldüğünü vurguladı.

Haberin Devamı

CEZASI 2 BİN 43 LİRA

Meşe, “Kanunda olmasına rağmen hâlâ reyonda satış yapan petshop’lara hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulanacak. Reyonda satış devam ettiği sürece cezalar ve yaptırımlara devam edeceğiz” diye konuştu.

‘HAYVANLAR ÇİPLENECEK’

ÜRETİM yerlerindeki hayvanların çipleri takılarak teslim edileceğini ve bu şekilde sokağa terk etme ya da diğer durumların takibinin yapılacağını da söyleyen Hüseyin Gökçe Meşe, “Bu çipler sayesinde sokakta bulunan bir hayvanın kime ait olduğu, hangi tarihte nerede üretildiği, hangi aşıları olduğu bu çiplerde yazılı olacak. Hayvanları sahiplenip onların sokağa bırakılmaması ve üzücü olaylar olmaması için böyle bir yola gidildi” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kedi#Köpek#Satış

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly