Vitrinde kedi-köpek satışına son

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RESMİ Gazete’de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile birlikte 14 Temmuz 2022’den itibaren evcil hayvan satışları petshop’larda yapılmayacak. Ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan işyerlerinde kedi ve köpek türleri bulundurulamayacak. Satışlar, internet üzerinden katalogdan yapılacak. Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından sahibine teslim edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, kendisinin de hayvanların görsel olarak küçük alanlarda tutulup satılmasına üzüldüğünü vurguladı.

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CEZASI 2 BİN 43 LİRA

Meşe, “Kanunda olmasına rağmen hâlâ reyonda satış yapan petshop’lara hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulanacak. Reyonda satış devam ettiği sürece cezalar ve yaptırımlara devam edeceğiz” diye konuştu.

‘HAYVANLAR ÇİPLENECEK’

ÜRETİM yerlerindeki hayvanların çipleri takılarak teslim edileceğini ve bu şekilde sokağa terk etme ya da diğer durumların takibinin yapılacağını da söyleyen Hüseyin Gökçe Meşe, “Bu çipler sayesinde sokakta bulunan bir hayvanın kime ait olduğu, hangi tarihte nerede üretildiği, hangi aşıları olduğu bu çiplerde yazılı olacak. Hayvanları sahiplenip onların sokağa bırakılmaması ve üzücü olaylar olmaması için böyle bir yola gidildi” dedi.