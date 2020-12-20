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Haber Giriş: 20.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Virüsün enkazı kaldırılacak

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Virüsün enkazı kaldırılacak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2021 yılının yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacağını kaydetti.

Bahçeli sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“COVID-19 hastalığıyla mücadele tavsamadan, tavize uğramadan, tehire meydan bırakmadan kararlılıkla devam etmektedir. İnancım odur ki, bu musibeti, bu hastalığı başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık yenecek, virüsün enkazı kaldırılacak, yaralar gecikmeksizin sarılacaktır. Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da virüsün habis etkisiyle başa çıkacak, bu muvaffakiyetle 2021 yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır. Teslim olmak yoktur, yılmak yoktur, karamsarlık yoktur, korku hiç yoktur. Başaracağız, selin önünü alacağız.”

Bahçeli ayrıca Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlama sonucu ölen vatandaşlara da rahmet diledi.

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