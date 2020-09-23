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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Viranşehir’de silah kaçakçılığına 2 gözaltı

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Viranşehir’de silah kaçakçılığına 2 gözaltı
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir araçta 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yaptı. Aramada, aracın bagajında gizlenmiş 2 uzun namlulu silah, 5 şarjör ile 177 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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