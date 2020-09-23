Viranşehir’de silah kaçakçılığına 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yaptı. Aramada, aracın bagajında gizlenmiş 2 uzun namlulu silah, 5 şarjör ile 177 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.