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SİNOP (İHA)
Haber Giriş: 24.10.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Virajı alamayan sürücü aydınlatma direğine çarptı

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Virajı alamayan sürücü aydınlatma direğine çarptı
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Sinop Boyabat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15:30 sıralarında Boyabat Yenimahalle istikametinden İtfaiye Kavşağı'na seyir halinde olan 17 ABH 748 plakalı araç, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddeti ile savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı kaza mahalline gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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