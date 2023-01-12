Vinçli-kuzulu şova ceza

Haberin Devamı

Otomobili kullanan kişinin A.F. olduğunu belirleyen ekipler, ‘ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları izin verilmeyen araçlara takmak’ ve ‘film cam’dan 2 bin 250 TL ceza kesti. Belediyenin de ayrıca ceza kesmesi bekleniyor.