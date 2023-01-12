Vinçli-kuzulu şova ceza

Çetin AYDIN / İSTANBUL-Derya EVREN/DHA
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00
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İstanbul Yenibosna’daki ‘İstanbul Ocakbaşı’ isimli et lokantası, kuzu karkası vinçle indirerek çakar ve sirenli otomobile koyduğu videoyu sosyal medyada paylaştı. Otomobilin siren ve çakar açarak trafiğe çıktığını gösteren video tepki çekince Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti.
Otomobili kullanan kişinin A.F. olduğunu belirleyen ekipler, ‘ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları izin verilmeyen araçlara takmak’ ve ‘film cam’dan 2 bin 250 TL ceza kesti. Belediyenin de ayrıca ceza kesmesi bekleniyor.