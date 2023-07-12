Vilnius trafiği: Isınma turu bitti, ABD’yle yeni dönem

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO zirvesinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliği konusundaki kritik adımın ardından dün önde gelen liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. ABD, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Almanya liderleriyle bir araya gelen Erdoğan bugün de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşecek.

Olaf Scholz

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk görüşmesini Fransa lideri Emmanuel Macron ile yaptı.

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Emmanuel Macron

- Erdoğan’ın ikinci görüşmesi ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile oldu. Sunak’ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Sunak’ın, Erdoğan’a İsveç’in üyeliğine verdiği destekten memnuniyet duyduğunu ilettiği belirtildi.

- Erdoğan daha sonra ise heyetler eşliğinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmelerde Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

- Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde ise iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği ve bölgesel konular ele alındı. Beyaz Saray ise iki liderin işbirliğini güçlendirmeye yönelik çabalar ve savunma ile ekonomi konularında görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, Ukrayna ve Ege’de istikrar ile ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan akşam da Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’nın NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan ve Zelenski ile eşleri, zirvenin resmi akşam yemeğine katıldılar.

MİÇOTAKİS’TEN SICAK MESAJLAR

- Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bugün Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde, sıcak mesajlar verdi. Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, “İkimizin de seçimlerdeki zaferlerinden sonra, Başkan Erdoğan ile yarın (bugün) görüşme fırsatım olacak. İlişkilerimizde yeni bir başlangıç için ilk adımı atabiliriz. Türkiye ile sürekli bir gerginlik ortamında yaşamaya mahkûm değiliz” diye konuştu. Son aylarda ilişkilerde olumlu bir ortam oluştuğunu kaydeden Miçotakis, “Bu olumlu ortama dayanarak, iki halkın da çıkarına olacak bazı önemli adımları atabiliriz” diye ekledi. Miçotakis ayrıca “Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge sınırlarının, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde belirlenmesiyle ilgili jeopolitik anlaşmazlığımızı çözmek için bir yol haritası çizebiliriz” ifadesini kullandı.

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BİDEN’A: SEÇİMDE BAŞARILAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO’nun Vilnius Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşme öncesinde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önceki görüşmeler ısınmaydı, şimdi yeni süreç başlıyor” dedi. Erdoğan, şunları söyledi:

“Seçim sebebiyle tebrik mesajınız nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Stratejik mekanizma kapsamında artık sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu 5 yıllık bir süreç. Şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Şimdiden başarılar diliyorum.”

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Biden da görüşmede Erdoğan’a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti. Biden Erdoğan’a “5 yıl daha birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

LİDER EŞLERİYLE MÜZE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Vilnius'ta NATO zirvesine katılan lider eşleriyle birlikte Litvanya Ulusal Sanat Müzesi’ni ziyaret etti. Müze ziyaretinde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausedan’ın eşi Diana Nausediene ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı. Litvanya modern dansının mimari ve video sanatla sinerjisine işaret edilen kısa video gösterimlerinin gerçekleştirildiği ziyarette, Litvanya Ulusal Sanat Müzesi Genel Direktörü Arunas Gelunas tarafından sunum yapıldı. Program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.

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