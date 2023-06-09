Villada korsan hayvanat bahçesi: 12 geyik ile 6 tavus kuşu kurtarıldı

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Villanın sahibi ve hayvanları beslediği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi hakkında, “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet” ve “CITES Sözleşmesine aykırılık” suçlarından adli işlem yapıldı. Ele geçen hayvanlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

YAVRULARI ALMAYIN



-Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, doğada karşılaşılan geyik ve karaca yavrularının annesiz zannedilerek bulundukları ortamdan alınmaması ve başka bir ortama nakledilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

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DKMP'nin Twitter hesabından, 'Hiçbir anne yavrusunu terk etmez' notuyla paylaşılan mesajda, son günlerde geyik ve karaca yavrularına yönelik ihbarlarda artış gözlemlendiği belirtilerek, "Özellikle mayıs ve haziran ayları içerisinde doğada çok sayıda geyik ve karaca yavrusu bulunmaktadır. Vatandaşlarımız anneleri yanında bulunmayan yaban hayvanlarını sahipsiz zannederek bulundukları ortamdan alıp genel müdürlüğümüzün taşra teşkilatlarına getirmekte ya da haber vermektedirler. Ancak yaban hayvanlarına insan kokusunun sinmemesi için temas edilmemesi gerekmektedir" denildi.(Şaduman TÜRKAY/DHA)