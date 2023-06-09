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Villada korsan hayvanat bahçesi: 12 geyik ile 6 tavus kuşu kurtarıldı

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#Silivri#Villa#Hayvanat Bahçesi
Villada korsan hayvanat bahçesi: 12 geyik ile 6 tavus kuşu kurtarıldı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

İstanbul Silivri’de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir villanın bahçesinde CITES Sözleşmesi (nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında bulunan ve evde beslenmesi yasak olan geyik ve tavus kuşları bulunduğu yönünde ihbar aldı. 2 Haziran 2023 günü villaya düzenlenen operasyonda villanın bahçesinde beslenen 12 yabani geyik ve 6 tavus kuşu bulundu.

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Villanın sahibi ve hayvanları beslediği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi hakkında, “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet” ve “CITES Sözleşmesine aykırılık” suçlarından adli işlem yapıldı. Ele geçen hayvanlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Villada korsan hayvanat bahçesi: 12 geyik ile 6 tavus kuşu kurtarıldı

YAVRULARI ALMAYIN

-Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, doğada karşılaşılan geyik ve karaca yavrularının annesiz zannedilerek bulundukları ortamdan alınmaması ve başka bir ortama nakledilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Villada korsan hayvanat bahçesi: 12 geyik ile 6 tavus kuşu kurtarıldı

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DKMP'nin Twitter hesabından, 'Hiçbir anne yavrusunu terk etmez' notuyla paylaşılan mesajda, son günlerde geyik ve karaca yavrularına yönelik ihbarlarda artış gözlemlendiği belirtilerek, "Özellikle mayıs ve haziran ayları içerisinde doğada çok sayıda geyik ve karaca yavrusu bulunmaktadır. Vatandaşlarımız anneleri yanında bulunmayan yaban hayvanlarını sahipsiz zannederek bulundukları ortamdan alıp genel müdürlüğümüzün taşra teşkilatlarına getirmekte ya da haber vermektedirler. Ancak yaban hayvanlarına insan kokusunun sinmemesi için temas edilmemesi gerekmektedir" denildi.(Şaduman TÜRKAY/DHA)

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#Silivri#Villa#Hayvanat Bahçesi

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