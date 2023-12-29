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Videosu sosyal medyada gündem olmuştu! Eski erkek arkadaşı gözaltına alındı

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#İstanbul#Beykoz#Tehdit
Videosu sosyal medyada gündem olmuştu Eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 23:25

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz isimli kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Yılmaz'ın paylaştığı videodan sonra Uğur Çırak gözaltına alındı. Çırak hakkında uzaklaştırma kararı olduğu tespit edilirken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

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İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini, Çırak'ın daha önce de odasının camına tırmandığını, aracının camını kırdığını  söyledi. Videoda Çırak'tan defalarca kez şikayetçi olduğunu ancak Çırak'ın uzaklaştırma kararına rağmen kendisini tehdit etmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, yetkililerden yardım istedi. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Yılmaz'ın videosundan sonra Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çırak, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HAKKINDA 3 FARKLI DOSYA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada Çırak ve Yılmaz arasında daha önce de 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 3 farklı dosya olduğu, Çırak'ın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi.

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Çırak hakkında, 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından adli işlem başlatılırken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.  

 

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#İstanbul#Beykoz#Tehdit

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