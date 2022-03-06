Video çekerken feci ölüm! Dengesini kaybedip düştüğü gölde hayatını kaybetti

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Yenişehir Gölü'ndeki mesire alanına dün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte giden Recep El-Reşit, iddiaya göre köprüde cep telefonuyla video çektiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. El-Reşit'i kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gece yapılan aramada Recep'e ulaşılamadı, ekipler çalışmalarına ara verdi. Sabah saatlerinde gölde dalgıçlar tarafından aramada Recep'in cesedi bulundu. Recep El- Reşit'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.