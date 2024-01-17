Vicdansız yakalandı... Sokaktaki kedileri eve götürüp öldürüyordu

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Apartmanın 2’nci katında oturan K.K.’nin bir süredir sokaktan topladığı kedileri dairesinde vahşice öldürdükten sonra bahçeye attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, K.K.’nin oturduğu daireye baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören K.K., dairesinin kapısını açmadı. K.K.’nin zorluk çıkarması nedeniyle polis ekipleri olay yerine çilingir çağırdı. Savcılık talimatı ile K.K.’nin dairesine çilingir yardımı ile girildi. Polise direnen K.K., güçlükle etkisiz hale getirilerek, polis otosuna bindirildi. K.K., polis otosuna götürüldüğü sırada, olayı öğrenen bir daire sakini tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Emniyete götürülen K.K.’nin eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortayı çıktı. Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.