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Trabzon Ortahisar’da geçen pazartesi 22.30 sıralarında, Ö.Ü., sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. O anlar çevredeki bir çocuk tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Çocuğun olayı anlattığı ailesinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi. Ekipler, ölü kedileri incelenmek üzere bölgeden aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

KEDİLERİ TOPLAYIP VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Veterinerce yapılan nekropsi raporunda, yavru kedilerin ezilme sonucu kafatası, kemik ve iç organlarının parçalandığı ve hayvanların vahşice öldürüldüğü belirtildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, polis de soruşturma başlattı. Bir gün sonra Ö.Ü., DHA muhabiri olay yerinde röportaj yaparken sokağa geldi. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği Ö.Ü., kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin yaptığı araştırmada, zihinsel engelli olduğu iddia edilen şüphelinin daha önce de birçok mahalleden sahiplenme bahanesiyle yavru kedileri topladığı ortaya çıktı.

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‘BAKACAĞIM DİYE BİZDEN KEDİ ALDI’

Şüpheli Ö.Ü.’nün birkaç ay önce kendisine gelerek yavru sokak kedisi aldığını anlatan esnaf Vedat Demirci “4 ay önce buradaki yavru kedileri evde bakacağım diyerek alıp gitti. Aldığımız habere göre kedileri canice öldürüyormuş. Evde bakacağım deyince kedileri verdik. Sokak kedisiydi, benim kedim değil. Onlarca kedi bakıyoruz, isteyene de veriyoruz. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Bunu herkes bilse belki de linç olacaktı” diye konuştu.

VAHŞETİN TANIĞI ÇOCUK PANİK ATAK GEÇİRMİŞ

Mahalleden bir süredir kedilerin kaybolduğu ihbarı aldıklarını söyleyen TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, “Bu kişinin, hayvanlara eziyet edip öldürenlerin yatarı olan hapis cezasıyla yargılanmasını istiyoruz. Videoyu çeken küçük bir çocukmuş. Kedi sesini duyunca dışarı bakıyor, böyle bir olayla karşılaşacağını düşünmemiş. Video çekip kedileri beslemeyi düşünürken korkunç olaya şahit olmuş ve sonra panik atak geçirmiş” dedi.