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Vicdanınız sızlamadı mı

#Aydın#Haybulans#Köpek
Vicdanınız sızlamadı mı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki Nuri Küçükbayram Parkı çevresinde düzenli olarak besledikleri 4 yavru sokak köpeğinin önceki gün yerde hareketsiz yattığını gören hayvanseverler, durumu Kuşadası Belediyesi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede yavru köpeklerin zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘BİZZAT ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIM'

Açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Üzücü bir haber ile sarsıldık. Henüz 3 aylık yavru sokak köpekleri ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüş. Bunu yapan ya da yapanların insanlıktan nasibini almamış cani ruha sahip olduğuna şüphe yok. Kentimizde tüm canlılar yaşam hakkına sahiptir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kuşadası Belediye Başkanı ve bu kentin bir ferdi olarak sokak hayvanlarımızın yaşam hakkının savunucusu ve koruyucusu olacağım. 4 yavru köpeği öldürenlerin yakalanarak adalet önünde hesap vermesi için bizzat şikâyetçi olacağım” dedi.

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#Aydın#Haybulans#Köpek