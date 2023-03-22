Vicdan sızlatan karar

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İstanbul Pendik’te Tülay Erşahin Yaşar (30), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşi Murat Yaşar (35) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Murat Yaşar cinayetin ardından 5’inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Tülay Erşahin’in, 3 Şubat’ta eşi Murat Yaşar tarafından darp edildiği iddiasıyla karakola giderek şikâyetçi olduğu, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Tülay Erşahin’in boşanma davası açmaya hazırlandığı da öğrenildi. Tülay Erşahin Yaşar’ın avukatı Hatice Çörtük, darp soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığı gün cinayetin işlendiğini söyledi.

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Verilen takipsizlik kararının belgesi.

Avukat Hatice Çörtük, Tülay’ın yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘VAZGEÇİRMEYE BİLE ÇALIŞILMIŞTI’

“3 Şubat’ta da müvekkilim akşam saatlerinde ağlayarak beni aradı. Çok kötü durumda olduğunu, kocasının öldüresiye dövdüğünü söyledi. KADES uygulamasından polis çağırdığını ve karakola gideceklerini söyledi.Darp raporu almak için doktora gideceğinden bahsetti. Karakolda şikâyetinden vazgeçirmek için polisler tarafından ikna edilmeye bile çalışılmış. Ben polislerle konuşarak müvekkilimin şikâyetçi olacağını ve bu olayın çok ciddi bir şey olduğunu söyledim. Tülay’a da kocası hakkında uzaklaştırma kararı talep etmesini sıkı sıkı tembih ettim. Ardından kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık. Bana, ‘Ben katil bir kocanın elinde ölmek istemiyorum’ dedi. Boşanma sürecini başlatmak istedik. 5 Nisan’da duruşması olacaktı. Kocasından kurtulacaktı müvekkilim. Tülay Erşahin maalesef planlı bir şekilde 8 Mart Kadınlar Günü’nde cinayete kurban gitti. Yüzde 89 kas hastalığı engeli olmasına rağmen çalışıp ailesine, evine bakan bir kadındı. 3 Şubat’taki darp olayından sonra şikâyeti sonrasında koca hakkında uzaklaştırma kararı verilerek soruşturma başlatılmıştı. Katledildiği gün bu dosyanın takipsizlik kararıyla kapatıldığını gördük. Kâğıt üzerinde kalan uzaklaştırma kararı Tülay’ı koruyamadı.”