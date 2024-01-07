×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Veterineri darp edip Atatürk’e hakaret eden şahıs tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Çukurova#Adana#Veteriner
Veterineri darp edip Atatürk’e hakaret eden şahıs tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 22:50

Adana’da bir veterineri darp edip Atatürk’e hakaret eden şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 6 Ocak günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Evde beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla veterinere götüren B.Y. (53) iddiaya göre, klinikte eşine kedilere çok para harcadığını söyleyerek hakaret etti. Çıkan tartışmada klinikte görevli Melek Nida Şahin'i darp edip Atatürk’e hakaret eden şahıs, çevredekilerin araya girmesiyle dışarı çıkarıldı.

"PİŞMANIM"

Yaşananları cep telefonuyla kayda alan Şahin, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı ve B.Y. hakkında şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. B.Y., ifadesinde Atatürk’ü çok sevdiğini ancak yakın zamanda olduğu ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde olduğunu ve pişman olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.Y., tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çukurova#Adana#Veteriner

BAKMADAN GEÇME!