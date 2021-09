Veliefendi'deki ölümü anlattı

Haberin Devamı

Süleyman ARAT-İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda her yıl düzenlenen ve 2 gün boyunca pistlerde şölen havası estiren Uluslararası Yarış Festivali bu yıl kara haberle sonlandı. Ülkemize Macaristan’dan konuk olarak gelen 22 yaşındaki kadın jokey Eszter Jeles attan düşerek ağır şekilde yaralanmıştı. Önceki gün ise herkesi yıkan ölüm haberi geldi. Jeles’in 13 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşmesinden derin şekilde etkilenen rakibi Damla Atasoy, duygularını Hürriyet’e anlattı.



NE GÜZEL BAŞLAMIŞTI



Aynı yarışta at binen 5 kadın jokeyden biri olan üç çocuk annesi amatör jokey Damla Atasoy, meslektaşı, rakibi ve arkadaşı olan Macar jokey Eszter Jeles’in ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, “Oysa her şey onun için ne kadar güzel başlamıştı. Cumartesi günü (4 Eylül) Değer isimli Arap atıyla kazanmış coşkulu bir sevinç yaşamıştı. Jokey odasına gelir gelmez Macaristan’a telefon edip mutluluğunu ailesiyle, sevdikleriyle paylaşmış uzun uzun konuşmuştu. Fakat ertesi günün ilk yarışında maalesef bu kaza oldu” dedi.





5 Eylül’de talihsiz kazanın yaşandığı yarış öncesi atların yarış severlere gösterildiği padok mahallinde, 2’si Fransa, 1’i Belçika, 1’i Macaristan’dan gelen konuk kadın jokeylerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip at binip piste çıktıklarını anlatan Damla Atasoy, “Kendisi 22 yaşındaydı ve öğrenciydi, Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası’nda üst sıralarda yer alabilmek için puan toplayıp yıl sonunda birinci olma hayali vardı. Türkiye’ye de bu hayaline ulaşmak, puan kazanmak için gelmişti. Bu yıl Dubai, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde yarışmış genel ilk 5 içindeydi. Az sonra yarışacak olsak da yüzlerimizde hep gülümseme vardı. ‘At bin’ çanı çaldı ve atlarımıza binip piste çıktık ve yarış başladı. Yarış bitene kadar arkamızda olan kazayı bilmiyordum. Maalesef Eszter’in atı önünde devrilen Fransız jokey Tracy Menuet’in atına takılmış ve o da devrilmiş. Yarış bittiğinde ikisi de ambulansla Bakırköy Hizmet Hastanesi’ni kaldırılmıştı. Hemen hastaneye koştuk. Tracy’nin durumu ağır değildi. Yoğun bakımda olduğu için Eszter’i göremedik. Ertesi gün beynindeki ödemi almak için ameliyata alındı.”Yaşanan kazanın tamamen şanssızlıktan ibaret olduğunu vurgulayan Damla Atasoy, “Burada hiç kimsenin bir suçu yok. Tamamen bir şanssızlık. Her mesleğin kendine göre bir takım riskleri var. Jokeylik de öyle. At metabolizması olan, duyguları olan bir canlıdır. Yarış içinde 60-70 kilometre hızla giderken geçen bir kuştan veya bir gölgeden ürkebilir. Büyük ihtimalle burada da buna benzer bir durum yaşanmış olabilir. Tracy Menuet’in atı Out Of The Dark neden devrildi bilemiyoruz ama arkasından gelen Eszter Jeles’in atı Toms da ona takılıp devrildi. Keşke bu tatsız olay hiç yaşanmasaydı. Hepimizi derinden üzdü.”