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Veliefendi Hipodromu çevresinde çıkan yangınların kundakçısı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Veliefendi Hipodromu#Yangın#Kundaklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 14:28

İstanbul Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin eski seyis olduğu, 1 yıl önce işten çıkartıldığı öğrenildi.

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İstanbul Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nun çevresinde 6 araç dün akşam saat 22.40'ta çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. O yangından 2 saat sonra bu sefer Turan Güneş Bulvarı'ndaki sazlık bir alanda 5 farklı noktada aynı anda yangın çıktı. alevlerin büyümesi üzerine çevredekiler polise ve itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken polis, 5 ayrı noktada aynı anda çıkan yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Veliefendi Hipodromu çevresinde çıkan yangınların kundakçısı yakalandı

ŞÜPHELİYİ ELBİSELERİ ELE VERDİ

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, hem hipodrum çevresinde hem de sazlık alan bölgesinde üzerinde beyaz tişört ile mavi kot pantolon olan 35 yaşlarındaki kişinin gezdiğini belirledi. Ekipler eşkal bilgilerinden şüphelinin S.D. olduğunu belirledi.

Veliefendi Hipodromu çevresinde çıkan yangınların kundakçısı yakalandı

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DERENİN İÇİNDE YAKALANDI

Şüphelinin daha önce seyis olarak çalışmakta iken 1 yıl önce işten çıkarıldığını tespit eden polis, S.D.'nin suç kayıtlarını inceledi. S.D.'nin asayiş suçlarından kaydı olduğunu gören polis, herhangi bir terör bağlantısına rastlamadı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, S.D.'nin Bakırköy ilçesi Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi civarında olduğu tespit edildi. Bölgede arama yapan ekipler, şüpheliyi Marmaray Köprü altında derenin içinde yakaladı. Gözaltına alınan S.D.'nin işlemleri devam ediyor.

Veliefendi Hipodromu çevresinde çıkan yangınların kundakçısı yakalandı

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#Veliefendi Hipodromu#Yangın#Kundaklama

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