Vekillerin laf atmalarına Yeşilçam işi ‘rabarba’ benzetmesi

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TBMM Genel Kurulu’nun önceki günkü oturumunda grup önerilerinin görüşmelerinde, milletvekillerinin oturduğu sıralardan sıklıkla birbirlerine laf atmaları dikkat çekti. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bu yüzden zaman zaman oturuma ara verdi.

Aranın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Aslında Genel Kurul ara vermeden evvel söylemek istediğimiz şeyler vardı, fakat araya girince bir anlam kaybı ortaya çıkıyor” derken, DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu laf attı. Bunun üzerine Zengin de Başkan Önder’e “Sayın Başkanım. Bu laf atmalara bir ‘dur’ diyecek misiniz, rica etsem. Belki siz söyleyince olur, ekip sizin ekip” çağrısında bulundu.

Aynı zamanda yönetmen ve senarist de olan Önder, Zengin’e sinematografik terimli bir yanıt verdi: “Keşke dememle olsa. Peki o zaman izin verin, anlatayım. Burada bizim ekip, sizin ekip yok. Fakat buradan bakınca çok manasız görünüyor; yani bir rabarba oluyor sinema dilinde. Laf atanın ne dediği de araya gidiyor, konuşmacının ne dediği de ve bu bir döngü oluyor.”

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UĞULTU ŞEKLİNDE SES ÇIKARMA

Rabarba, sinema veya televizyonda kalabalık sahnelerin çekimlerinde kalabalığı oluşturan yardımcı oyuncuların hep bir ağızdan konuşur gibi yapıp anlamsız sesler çıkararak uğultu şeklinde bir ses efekti oluşturması olarak biliniyor. Anlaşılmayan kalabalık insan gürültüsü olarak da tarif ediliyor. Bu terim filmlerin genelde sessiz olarak çekildiği ve sonradan seslendirilip dublajının yapıldığı Yeşilçam sinemasında türedi. Teknik, bu filmlerde kokteyl parti, doğum günü, nişan, düğün, davet gibi kalabalık sahnelerde kullanılıyor.