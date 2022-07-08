Ve tahliye

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Daha önce 12.5 yıl hapse çarptırılan, kararı Yargıtay tarafından bozulan, yeniden yargılandığı davada ise cezası 10 yıl 10 aya düşürülen Şeker’in tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda şöyle denildi: “Sanık Kadir Şeker’in 06/02/2020 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün süresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozma ilamı sonrası bozmaya uyularak verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6. Maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı süre itibarıyla Açık Ceza İnfaz Kurumu’na ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlülerin COVID- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı, tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK’nın 109/3-a maddesi kapsamında yurtdışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.”