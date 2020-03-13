Ve dava açıldı

Aydın Kuşadası’nda 5 Ağustos 2015’te bir kanalizasyonda tıkanma üzerine harekete geçen ASKİ ekip amiri Hasan Fıstıkçı ve ekibi onarım için Atatürk Bulvarı’ndaki vana odasına geldi. Rögara giren Fıstıkçı ve işçi Türkay Yağcıoğlu, vana odasında nefes alamayınca dışarı çıktı. İddiaya göre ASKİ Tesis ve İşletmeler Şefi Mesut Semerci, işçileri bir kez daha rögara gönderdi. Fıstıkçı rögarda can verirken, Yağcıoğlu son anda çıkarıldı. Fıstıkçı’yı kurtarması için rögara sokulan İsmail Davas da hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda belediyenin otomasyon sistemi kullanabilecekken kuyuya işçi indirildiği saptandı. Raporda, “İş güvenliği önlemleri alınmış olsaydı kaza meydana gelmeyecekti” denildi.



İddianamede, şef Sadık Çağlayan Gürdal’ın rögara girildiğini görüp önlemediği, kontrolsüz çalışma belgesi düzenlemekle yetindiği anlatıldı. Ölen iki işçi iş güvenliği usullerine aykırı davrandığı için kusurlu sayıldı. Semerci ve Gürdal hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan 2’den 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istemiyle dava açıldı.