Vatoz yenir mi? Survivor'da vatoz heyecanı
Denizde tehlikeli balık türleri arasında yer aldığı bilinen vatoz, Survivor 2021 ile bir kez daha gündeme geldi. Yarışmacıların karnını doyurmak için balık avına çıktığı sırada denk gelen vatoz balığı, bir yarışmacının kıvrak hamlesi ile yakalanarak öğüne dahil edildi. Bu görüntülerin ardından pek çok kişi, vatoz yenir mi sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, vatoz balığı yenir mi ve zehirli midir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Gözlerin arkasında yer alan spirakulumlar solunum suyunun alınmasına yarar. Dünyanın tüm denizlerinde yaşarlar. Raja clavata (vatoz) :Boyları erkeklerde 70, dişilerde 125 cm, ağılıkları 6 kg kadar olabilmektedir. Denizlerimizde bulunur. Sırt ve karın tarafında kemik dikenler bulunur. Vatozların eti, belirli kısımları ayrıştırıldıktan sonra yenebilir.
Vatozların uzun kuyrukları ise sadece savunma amacı ile kullanılır. Vatozların kuyruklarında sert ve çok keskin bir diken vardır. Manta vatozu hariç bütün vatozlar bu dikene sahiptir. Bu diken zehirlidir. Tehdit altında hissetmedikçe bu dikeni kullanmazlar. Bazı vatozlar diken dışında elektrik üretme yeteneğine de sahiptirler. Bu elektrik vücutlarındaki özel bir organdan sağlanır ve ölümcül tehlikelere yol açar. Vatozların yumurta keselerine biçimleri nedeni ile "denizkızının çantası" denilir
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