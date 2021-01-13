Vatoz yenir mi? Survivor'da vatoz heyecanı

Gözlerin arkasında yer alan spirakulumlar solunum suyunun alınmasına yarar. Dünyanın tüm denizlerinde yaşarlar. Raja clavata (vatoz) :Boyları erkeklerde 70, dişilerde 125 cm, ağılıkları 6 kg kadar olabilmektedir. Denizlerimizde bulunur. Sırt ve karın tarafında kemik dikenler bulunur. Vatozların eti, belirli kısımları ayrıştırıldıktan sonra yenebilir.

Vatozların uzun kuyrukları ise sadece savunma amacı ile kullanılır. Vatozların kuyruklarında sert ve çok keskin bir diken vardır. Manta vatozu hariç bütün vatozlar bu dikene sahiptir. Bu diken zehirlidir. Tehdit altında hissetmedikçe bu dikeni kullanmazlar. Bazı vatozlar diken dışında elektrik üretme yeteneğine de sahiptirler. Bu elektrik vücutlarındaki özel bir organdan sağlanır ve ölümcül tehlikelere yol açar. Vatozların yumurta keselerine biçimleri nedeni ile "denizkızının çantası" denilir