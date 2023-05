Vatandaşlara uygun fiyatla Gabar petrolü

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Van’da düzenlenen mitingde özetle şunları söyledi: “Ülkemizi iç mücadeleleriyle oyalayanlar, kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyanın kaynaklarını sömürdüler. Gezi’yle sokakları, çukur eylemleriyle mahalleleri, terör saldırılarıyla güvenliğimizi, darbe girişimleriyle milli iradeyi, finansal tuzaklarla ekonomimizi hedef aldılar. Sınır ötesi harekâtlarla, yeni ekonomi programlarıyla, savunma sanayisi ve yatırımlarıyla Türkiye Yüzyılı’na hazırlık yaptık.

HASTANE YAPARIZHASTA ETTİNİZ DERLER

Başarılarımız birilerinin kabusu oldu. Okul yaparız, üniversite açarız. Eğitimi ayağa düşürdünüz derler. Hastane yaparız. Kaliteli sağlık hizmeti veririz. Covid salgını gibi bir krizin üstesinden geliriz. Milleti hasta ettiniz derler. Yol yaparız, köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaparız. Millet bunları mı yiyecek derler. Karadeniz’de gaz, Gabar’da petrol buluruz, milleti kandırıyorsunuz derler. (Karadeniz doğalgazının vatandaşa bir ay bedava olduğunu, bir yıl boyunca da 25 metreküpünün ücretsiz verileceğini hatırlatarak) Gabar’daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz.

OTOMOBİL YAPARIZHANİ NEREDE DERLER

Ülkemizin yerli ve milli otomobilini yaparız. Gözlerinin önündeki ürüne hani nerede derler. Uçak yaparız. Helikopter yaparız. Yüksek teknoloji ürünü nice projeyi gerçekleştiririz. Ne gerek vardı derler. Konut yaparız, baraj yaparız, sulama tesisi yaparız. Her birine takmadık kulp bırakmazlar. İstihdamda, üretimde, ihracatta rekorlar kırarız, sevinecekleri yerde karalamaya çalışırlar.

BİZİ YABANCILARAŞİKÂYET EDERLER

Dış politikada onurlu bir duruşla ülkemize güç, milletimize gurur kazandırırız, gidip bizi yabancılara şikâyet ederler. Şayet 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak daha onlarca, yüzlerce örneğini verebileceğimiz işte bu zihniyet ülkenin tepesine bir kara bulut gibi çökecek. Sanmayın ki afaki bir tablodan söz ediyorum. Türkiye bizden önceki 70 yıl boyunca bunların hepsini de bu CHP’yle yaşadı. Tabii geçmişleri bu olduğu halde bugün başka şeyler söylüyorlar. Her seçim dönemi olduğu gibi 14 Mayıs öncesi de değer istismarcıları vaat bohçacıları, kifayetsiz muhterisler ortalığın tozunu dumana katıyor. Dillerinin ucuna ne gelirse söylüyorlar. Mazilerindeki utanç tabloları gerçek ama seçim dönemlerinde verdikleri vaatlerin hepsi yalan.

SANDIKTAN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin Erzurum’da düzenlediği mitingde de 14 Mayıs’ta sandıktan zaferle çıkacaklarını belirtti. Erdoğan konuşmasında özetle şunları kaydetti:“Bu öyle bir zafer olacak ki, Kandil’deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya’daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. Kutlu yürüyüşümüze engel çıkarmak isteyenler dışında kimse kendini kaybetmiş hissetmeyecek. 14 Mayıs’ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. TÜM pis işleri iyi parti’ye vermişler. Bu masanın etrafındakiler anlaşamıyor. Her gün kavga ediyorlar. Hepsine bir misyon yüklenmişler. Koalisyonun tüm pis işlerini, tüm yükünü de milliyetçi görünümlü ortağı yani İyi Parti’ye vermişler. En zor durumda olan bu ortak. Cami ile kilise arasında kalmış. Bey namaz misali. Gitse gidemiyor, kalsın yakışmıyor, sussa olmuyor, konuşsa yüreği yetmiyor. Kontrolü kaybetmiş bir şekilde her gün sağa sola savrulup duruyor. Ne diyelim? Allah bir an önce bu cendereden kurtulmayı nasip eylesin.”

VERİLEN GÖREV VANAYI KAPATMAK

“Zaten bunlara verilen görev de bu Karadeniz gazının vanasını kapatmak. Gabar petrolünün üzerine beton dökmek. Togg’u, rafa kaldırmak” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Yahu çıkmış utanmadan, sıkılmadan ne diyor biliyor musun? Hani biz S400 vardı ya Amerika’nın kaldırın bunu dedi. Şimdi bu ne diyor S-400’leri biz depoya alacağız. Köprüleri, tünelleri, hızlı tren hatlarını, otoyolları işlemez hale getireceklermiş. Teknoloji projelerimizin kapısına kilit vuracaklarmış. İHA’yı, SİHA’yı, Akıncı’yı, Kızılelma’yı onların da önünü keseceklermiş. Ülkemizi yeniden üç beş dolar için birilerine el açar duruma getirecekler.

PROJELERİ ÇALINTI

Evet bunların yapacağı sadece budur. Arada bir çıkıp somut proje söylüyorlar. Altını kazıyorsunuz. Hepsi çalıntı çıkıyor. Bizim yıllar boyunca hazırlığını yaptığımız son aşamasına getirdiğimiz işleri bir yerlerden duyup proje diye millete yutturmaya kalkıyorlar. Mesela en son çıkıp Adana’da petrokimya özel ekonomi bölgesi kuracağından söz ediyor. Yahu biz orayı yıllar öncesinden enerji ihtisas bölgesi ilan ettik. Kurduğumuz boru hatlarıyla Ceyhan’ı dünyanın önde gelen enerji hatlarından biri haline getirdik. Yumurtalık’ta 12 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımıyla ilgili süreç tamamlanmak üzere. Ayrıca her biri milyar dolarla ifade edilen başka yatırımlar da var. Biz bunlar gibi ülkemizin değerlerini, yabancılara peşkeş çekmenin değil, kendi insanımıza kazanca dönüştürmenin sözünü veriyoruz. Bir sonraki buluşmamızı inşallah seçim zaferimizin sevincini paylaşmak için yapacağız.

Van mitinginde kadın seçmenler de meydanı doldurdu.

TERÖR ÖRGÜTÜ ARTIK KILINIZA DOKUNAMAZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeleyi anlatırken şöyle konuştu: “Van, sadece Türkiye’nin yükselen yıldızı değil, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada gıptayla takip edilen bir şehir haline geldi. Bu nasıl oldu? Biz her şeyden önce Van’ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Hem bu şehirde yaşayan insanların hem buraya gelen ziyaretçilerin güven içinde, huzur içinde hayatını sürdürebileceği bir iklim tesis ettik. Terör örgütünün başını sadece burada değil, sınırlarımızın dışındaki inlerinde de ezdik. Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin. Huzurunuza ve hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek.

ÇOCUKLARI KANDİL’EKİM KAÇIRDI

Yıllarca sizin ve evlatlarınızın canı ve geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların dönüp dolaşıp kimin arkasına takıldığını gördünüz değil mi? Diyarbakır Anneleri’nin acısını biliyorsunuz değil mi? Bunları Kandil’e kimler kaçırdı? 10 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşındaki o kızlarımızı, o çocuklarımızı Kandil’e kimler kaçırdı. Bunlar ne diyorlar? ‘Biz Kürt’üz.’ Benim Kürt kardeşlerime leke sürmeyin. Bunların Kürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor vahşet.”

BATILI MEDYA İŞİ GÜCÜ BIRAKMIŞ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün katıldığı TVNET canlı yayınında soruları yanıtladı. Erdoğan özetle şunları kaydetti: “14 Mayıs seçimi de tarihi bir dönüm noktası olacak. Yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı’nın bir miladı olarak görüyoruz.

Batılı medya da işi gücü bırakmış seçimleri ana gündem maddesi haline getirmiş durumda. Sürekli Bay bay Kemal’i pohpohluyor, niye? Batı’dan aferin almak için, BBC’ye Batı’yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz diye demeç vermiş. Bu çok açık bir şekilde Türkiye’nin değil, Batı’nın çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajıdır. Aynı şekilde İngiltere merkezli bir dergi ‘Erdoğan gitmeli’ diye bir kapak yapıyor. Erdoğan gitsin diye uğraşanlar kimler? Terör örgütleri, tefeciler, emperyalistler, bu milleti namerde biz muhtaç etmediğimiz için ‘Erdoğan gitmeli’ diyorlar. Kim gelsin istiyorlar, bunların tersini vadeden Bay bay Kemal gelsin istiyorlar.

Çözüm süreci ile bu meselenin suhuletle sona erdirilmesi ihtimalini sonuna kadar zorladık. Baktık ki uzattığımız eli ısırıyor, bu sefer terörü kaynağında birtirme stratejini devreye alarak onların anlayacağı dilden konuştuk. Güneydoğu’da, Doğu’da baharı biz getirdik, bütün o inlerine girerek getirdik. Sınır ötesi harekatlarımız bitmiş değildir, sadece doğru zamanı bekliyoruz.

PROVOKASYON İÇİN ÖNLEM

Seçim öncesi ve sonrasında terör eylemi ya da provokatif bir hadisenin yaşanmaması için güvenlik güçlerimiz şu anda canla başla çalışıyor.

Sandıkta yenileceklerini anlayınca sosyal medya manipülasyonlarına sarıldılar. Bu troll ordusu Bay bay Kemal’e çalışıyor. Baya da para veriyor. Bir de adına ‘köleleştirilmiş hesaplar’ denen hesapları devreye sokuyorlar. Bunlar aynı zamanda modern hırsız. Tabi suçüstü yakalanınca bunu örtmek için bize kara çalıyor.”