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Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Camii’nde akşam namazını kıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#Cami
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Camii’nde akşam namazını kıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 23:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını Eyüp Sultan Camii’nde kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Eyüp Sultan Camii’nde kıldığı akşam namazı ile sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan, akşam namazının ardından buradan ayrıldı.

 Cami girişinde ve çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Üsküdar Kısıklı’daki konutuna geçti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#Cami

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