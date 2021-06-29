Vatan uğruna öldü! Görkem Hasdemir'in ismi burada yaşasın

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MUĞLA’da Marmaris-İçmeler karayolu Turban mevkisi Pamucak Tepesi’nde, önceki gün 10.00 sıralarında ilk belirlemelere göre enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar nedeniyle orman yangını çıktı. Otellerin de bulunduğu bölgenin yakınında çıkan yangına Muğla ve çevre kentlerden gelen 10 yangın helikopteri, 80 arazöz, 7 dozer, 20 su tankeri ve 328 orman işçisi, belediye, itfaiye, zabıta, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE olmak üzere 350 personelle müdahale edildi.

Helikopterler 320 sorti yapıp, alevlere 9 bin 600 litre su boşalttı. Plajlarda insanların korku dolu gözlerle izlediği yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan evli ve 2 çocuk babası geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (34) şehit oldu.

Görkem Hasdemir’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, dün öğle saatlerinde Köyceğiz Merkez Camisi’ne getirildi. Şehit Hasdemir için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Törende Görkem Hasdemir’in eşi Ayşegül Gümüş Hasdemir, babası Savaş Hasdemir ve kardeşi Merve Ayhan, güçlükle ayakta durabildi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Hasdemir’in cenazesi, kılınan namaz sonrası Boğasa Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



‘İMARA AÇILMAYACAK’

Yangında, alevlerin ekiplerin müdahalesiyle 5 yıldızlı bir otele ait LPG deposuna 50 metre kala söndürüldüğü ortaya çıktı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Birçok kişinin yangın bölgesinin geleceğine dair endişeleri olduğunu biliyoruz. Turizm bölgelerinde yangın olduğu zaman ‘imara açılacak mı?’ düşüncesi ortaya çıkar. Ama ben şunu söylüyorum, yanan orman alanına herhangi bir inşaat ve yapı yapılması kesinlikle sözkonusu değildir. Asla imara açılmayacaktır. Kurumlarla el ele verip yanan alanın küllerinden doğması için kampanya başlatacağız. Görkem Hasdemir adına hatıra ormanı oluşturmayı teklif edeceğiz” diye konuştu.

ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Ayşegül Gümüş Hasdemir ile 8 yıllık evli olan Hasdemir’in, Kuzey (3) ile Demir (8) isimli 2 çocuğu bulunuyor. Köyceğiz’de yaşayan Hasdemir’in yangın sezonu süresince Marmaris’teki ilk müdahale ekibinde görev yaptığı öğrenildi. Marangozluk yapan Hasdemir’in, 10 yıldır yaz aylarında geçici orman işçisi olarak yangın söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Hasdemir’in kayınpederi Bayram Gümüş (61), “Beklenmedik anda başımıza böyle bir olay geldi. Çok üzgünüz. Damadımla gurur duyuyorum. Alevlerle asker gibi savaşmış, kendisiyle hep gurur duyacağım” dedi.

Hasdemir’in eniştesi Ersan Üner (58) ise “Bize ziyarete geldiğinde, ‘Mesleğin var neden orman işinde çalışıyorsun?’ dedim. ‘Türkiye’nin ciğerlerini korumak bizim için vatanı korumaktır. Nasıl askerimiz, polisimiz, jandarmamız bu ülkeyi savunuyorsa biz de Türkiye’nin ciğerlerini koruyoruz. Arkadaşlarla yemin ettik. Ormanlarımız her yandığında sanki evladımız ölmüş gibi ağlıyoruz’ dedi. Karıncayı dahi incitmeye korkan bir insandı” diye konuştu.

ARKADAŞLARI KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

Yangına ilk olarak 6 kişilik acil müdahale ekibi gönderildi. İşçiler, alevlere müdahale ederken rüzgâr bir anda tersine döndü. Alevlerin arasında kalan işçiler, önlerinde olan Görkem Hasdemir’i kaybetti. Diğer 5 kişiden Şükrü Bedelce ve Turgut Kolkesen, arkadaşları Hasdemir’i bulmak için alevlerin arasına daldı. Yaklaşık yarım saat sonra arkadaşlarının cansız bedenini buldular. Hasdemir’in düşerek başını çarptığı, bayıldıktan sonra da yaşamını yitirdiği düşünülüyor.

4 GÜNDÜR YANIYOR

Bingöl’ün Genç ilçesi Servi bölgesindeki ormanlık alanda 25 Haziran’da öğlen saatlerinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale dün de sürdü. Yangına, Adana ve Hatay’dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 2 yangın söndürme helikopteri havadan, Bingöl ve Elazığ’dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlar da karadan müdahale etti. Arazinin engebeli ve sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle, alevler halen söndürülemedi. Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şu ana kadar yaklaşık 2.000- 2.500 hektar alanın yangından etkilendiği değerlendirilmektedir” denildi. (Aziz ÖNAL / DHA)

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