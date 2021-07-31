Variller dolusu kimyasal ele geçirildi: İstanbul’da büyük uyuşturucu operasyonu!

İkitelli Organize Sanayii Sitesi’nde yapılan operasyonda 1.5 ton eroin yapımında kullanılan 3 ton asit anhidrit ele geçirildi.

CNN Türk Muhabiri Dilay Dilaver ve kameraman Alper Öztürk'ün olay yerinden ilettikleri ve ele geçirilen varillerin görüntüsü izleyenleri adeta şoke etti.

İşte Dilay Dilaver'in olay yerinden aktardıkları:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1.5 ton eroin yapımında kullanılan 3 ton asit anhidrit ele geçirildi.

Uyuşturucu kimyasallarının önce İran'a gönderileceği daha sona işlenerek yeniden Türkiye'ye sokulmaya çalışıldığı öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen maddelerin boyutunun tamı tamına 1.5 ton uyuşturucu madde yapımına yetiyor olması operasyonun ne derece büyük olduğunu da kanıtlar nitelikte.

Ele geçirilen bu maddelerle üretilecek olan uyuşturucunun Türkiye'nin doğu illerine gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Bu kimyasallar üretim için İran'a götürülecek, ardından tekrar yurda sokulacaktı."

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